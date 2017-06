Trilogia di Double Dragon gratuita con un acquisto su GOG.com

Come si può leggere a questo indirizzo con un acquisto perfezionato nel corso della settimana su GOG si riceve gratuitamente una copia di Double Dragon Trilogy, la raccolta con i tre famosissimi picchiaduro a scorrimento orizzontale che hanno fatto la storia del genere negli anni '90.

Su moltissimi giochi del catalogo GOG, inoltre, si applicano adesso degli importanti sconti che ne riducono considerevolmente il prezzo, in certi casi fino al 90%. Fra i giochi in promozione troviamo Hollow Knight, System Shock 2, The Witcher 3: Wild Hunt GOTY, Caesar IV e Pillars of Eternity. Oltre 70 titoli sono adesso scontati come potete vedere qui.

Double Dragon vede come protagonisti i due fratelli esperti nelle arti marziali Billy e Jimmy Lee. Quando vedono rapita l'amica Marian dai Black Warriors capiscono che il vero obiettivo di questi ultimi sono i segreti della loro disciplina. I due fratelli iniziano la loro avventura a mani nude nell'intento di sgominare i banditi e liberare Marian.