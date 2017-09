Tomb Raider, il trailer del film con Alicia Vikander

La viscerale esperienza di sopravvivenza e le atroci sofferenze a cui Lara Croft è stata sottoposta nel videogioco del 2013 (intitolato semplicemente Tomb Raider) hanno fatto scuola in termini di tecniche di rappresentazione artistica. Non solo nel seguito di quel titolo, Rise of the Tomb Raider, perché sono arrivate anche al cinema, e penso soprattutto a Gravity di Alfonso Cuarón e a Revenant di Alejandro González Iñárritu.

Adesso questa tecnica di riproduzione torna alle origini, dato che il trailer del nuovo film su Tomb Raider sembra prospettare un film narrativamente molto simile ai due videogiochi prima citati. Tomb Raider tornerà al cinema a marzo 2018 con un film diretto da Roar Uthaug e interpretato dalla bellissima Alicia Vikander, già Premio Oscar come attrice non protagonista in The Danish Girl. La stessa Alicia Vikander è in queste ore al centro di accese discussioni sui social riguardo alla sua compatibilità con il personaggio di Lara Croft.

Ecco le note di accompagnamento al trailer: Lara Croft è la figlia fiera ed indipendente di un eccentrico avventuriero, scomparso quando lei era ancora in tenera età. Divenuta una giovane donna di 21 anni, priva di qualsiasi obiettivo o scopo reale, Lara gira per le caotiche strade alla moda di East London lavorando come corriere in bicicletta, riuscendo a malapena a guadagnare i soldi per l’affitto e frequentando i corsi del college, arrivando quasi sempre in ritardo. Determinata nel trovare la sua strada, si rifiuta di assumere il comando dell’impero globale del padre, così come rifiuta fermamente l’idea che lui sia veramente scomparso. Consigliata ad affrontare gli avvenimenti e ad andare avanti dopo sette anni senza di lui, neanche Lara riesce a capire cosa la guidi a risolvere finalmente il mistero della sua morte. Schierandosi esplicitamente contro l’ultimo desiderio del padre, Lara si lascia tutto alle spalle alla ricerca della sua ultima destinazione nota: una tomba leggendaria nascosta su un’isola mitologica, che potrebbe trovarsi al largo delle coste del Giappone. Ma la sua non sarà una missione facile; solo raggiungere l’isola si rivelerà estremamente pericoloso. Improvvisamente, la posta in gioco per Lara sarà talmente alta, che - contro ogni probabilità ed armata solo della sua raffinata intelligenza, della sua fede cieca e della sua innata testardaggine - dovrà imparare a spingersi oltre i propri limiti, nel suo viaggio verso l’ignoto. Se sopravvivesse a questa pericolosa avventura, potrebbe realmente capire chi sia e conquistando il nome di tomb raider.