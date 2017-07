Tim Schafer sarà ospite alla Milan Games Week 2017

L’edizione 2017 della Milan Games Week avrà un ospite d’eccezione molto conosciuto da tutti gli appassionati di videogiochi. Stiamo parlando di Tim Schafer, presidente e CEO di Double Fine Productions e tra le personalità più in vista del settore oltre due decadi.

È proprio grazie a Double Fine Productions che si devono titoli acclamati dalla critica come Psychonauts, Brütal Legend, Costume Quest, Stacking, Iron Brigade, Kinect Party e The Cave. Schafer ha lanciato anche Double Fine Adventure, meglio noto come Broken Age, un progetto su Kickstarter che ha ottenuto un finanziamento multimilionario da record, inaugurando una nuova era di titoli indie supportati dal crowd-funding.

Prima di Double Fine, Schafer è stato Project Leader in LucasArts Entertainment Company, dove ha curato la realizzazione di diversi videogiochi di avventura per PC, tra cui Grim Fandango e Full Throttle. Nella sua straordinaria carriera Schafer ha anche contribuito alla realizzazione di Day of the Tentacle e dato il suo supporto come sceneggiatore e assistant designer di The Secret of Monkey Island 1 & 2.

In qualità di Milan Games Week Guru, Tim Schafer sarà protagonista di diversi appuntamenti durante il primo giorno della manifestazione, venerdì 29 settembre. Parteciperà al taglio del nastro inaugurale, sarà il protagonista di un dibattito sulla sua carriera nella game industry e sarà disponibile per un meet & greet con i fan italiani. Maggiori dettagli sulla sua agenda saranno resi noti a breve.

Per maggiori informazioni sull’evento e per l’acquisto dei biglietti è possibile raggiungere il sito ufficiale.