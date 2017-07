The Surge: demo in arrivo la prossima settimana

Focus Home Interactive e Deck13 hanno annunciato che una demo gratuita di The Surge sarà disponibile a partire dalla settimana prossima. Per il momento non sono state fornite indicazioni precise, ma presumibilmente dovrebbe essere possibile giocare la prima missione principale presente nel gioco.

Come alcuni di voi già sapranno il protagonista di questa nuova avventura è Warren, alle prese con avversari robotici nei meandri della struttura CREO. La corporazione è impegnata a contrastare i devastanti effetti dei cambiamenti climatici, quando improvvisamente la struttura viene colpita da eventi catastrofici e misteriosi. Dopo aver perso i sensi a causa del disastro, Warren si risveglia in un mondo completamente diverso e pericoloso. Un luogo dove tutti, sia robot che umani “aumentati”, lo vogliono morto.

Available next week on PS4, XBox One and PC. pic.twitter.com/2ns2U20BOj — The Surge (@TheSurgeGame) 12 luglio 2017

Basato su meccaniche di gioco Soulslike, The Surge coinvolge il giocatore in una disperata lotta per la sopravvivenza, spingendolo a fronteggiare nemici imprevedibili in combattimento corpo a corpo serrati. La particolarità del titolo risiede nella capacità del protagonista di acquisire l’equipaggiamento dei nemici sconfitti e di utilizzarlo a proprio vantaggio.

Il titolo propone anche alcune meccaniche innovative, in particolare per quanto riguarda il sistema di progressione del personaggio. L’esoscheletro di Warren funge infatti come base per il potenziamento dell’attrezzatura. Ovviamente le parti migliori saranno spesso le più difficili da estrarre, essendo provenienti dai nemici più massicci e pericolosi.

The Surge è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dallo scorso 16 maggio. Focus Home Interactive ha inoltre confermato la lavorazione del primo DLC, che sarà pronto entro la fine dell’anno.