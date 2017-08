The Long Dark, un gioco di sopravvivenza alla natura

La prima parte della storia di The Long Dark è adesso giocabile tramite Steam, dove sono disponibili i primi due episodi della campagna Wintermute. Questi, intitolati rispettivamente Do Not Go Gentle e Luminance Fugue, garantiscono circa 15 ore di gameplay.

Si concentrano principalmente sul rapporto tra il personaggio interpretato dal giocatore, Will Mackenzie, e la dottoressa Astrid Greenwood. E soprattutto spiegano perché il mondo è quasi interamente congelato e in stato di abbandono. Si tratta solamente dei primi due episodi di una stagione di cinque, con gli altri segmenti che arriveranno nel 2018. Disponibile, di seguito, anche il trailer di lancio.

The Long Dark è un'esperienza di sopravvivenza che porta i giocatori a concentrarsi sullo stato di salute del protagonista mentre, da soli, devono esplorare una sterminata distesa ghiacciata dopo un disastro geomagnetico. Non ci sono zombi o altre minacce da affrontare, solo il giocatore, il ghiaccio e le minacce della natura.

Il gioco è ambientato in una vasta zona del Canada perennemente ricoperta da neve e ghiaccio. Unico obiettivo del giocatore è quello di sopravvivere al freddo e ai pericoli della natura, assicurandosi di sfamarsi e di bere. Sono disponibili strutture e auto (non funzionanti) con rifornimenti e altri oggetti che possono essere utili per la sopravvivenza.

In realtà The Long Dark è disponibile già da tre anni in versione Accesso Anticipato su Steam, che gli ha permesso di raccogliere ampi consensi da parte del pubblico degli appassionati. Il progetto, infatti, fu avviato addirittura nel 2013 come abbiamo visto qui. Questa versione del gioco offriva una modalità sandbox senza narrazione con gli elementi del gameplay alla base di questo gioco che abbiamo prima descritto.

Fra le caratteristiche anche la Permadeath: ogni scelta del giocatore è, infatti, definitiva, e non è in alcun modo possibile ricaricare un precedente salvataggio. I giocatori devono monitorare fame, sete, fatica e freddo mentre cercano di bilanciare le risorse con l'energia necessaria per ottenerle. Ogni azione costa calorie, e il tempo è la risorsa più preziosa.