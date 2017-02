The Legend of Zelda: Breath of the Wild avrà dei contenuti scaricabili

Nintendo ha annunciato alcuni contenuti scaricabili di The Legend of Zelda: Breath of the Wild attualmente in fase di sviluppo. “Durante la creazione del mondo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, abbiamo reso Hyrule un luogo enorme. Dal momento che questa incarnazione di Hyrule è talmente vasta, ci auguriamo che i giocatori possano sperimentare un'ampia gamma di esperienze durante la loro esplorazione", ha commentato il producer Eiji Aonuma nel video che annuncia i DLC. "Per questo abbiamo deciso di creare contenuti aggiuntivi, per la prima volta nella serie principale di The Legend of Zelda".

Al lancio del gioco, previsto per il prossimo 3 marzo, gli utenti potranno acquistare un Pass di Espansione al prezzo di 19.99 euro, che consentirà loro di accedere a due tipi di contenuti scaricabili, non appena saranno disponibili nel corso del 2017. Una volta completato l’acquisto si otterranno immediatamente tre nuovi forzieri riscattabili nella zona dell’Altopiano delle Origini. Uno di questi forzieri conterrà una camicia con il logo Nintendo Switch che Link potrà indossare nel corso della campagna. Gli altri due prevedono invece una serie di oggetti utili.

Il lancio del primo pacchetto di contenuti scaricabili è previsto per quest’estate e includerà l’aggiunta della sfida Cave of Trials, una nuova modalità per giocatori esperti, e una nuova caratteristica per la mappa del gioco. Il secondo pacchetto scaricabile sarà invece lanciato durante il periodo natalizio e aggiungerà nuove sfide che permetteranno ai giocatori di divertirsi con un nuovo dungeon e una nuova storia originale.

Il Pass di Espansione sarà disponibile sia per la versione Nintendo Switch che per quella Wii U del gioco, e garantirà l’accesso agli stessi contenuti. I pacchetti non potranno però essere acquistati individualmente.

“Il mondo di Hyrule che abbiamo creato per The Legend of Zelda: Breath of the Wild è così esteso e animato che volevamo offrire un’esperienza ancora maggiore ai giocatori,” ha concluso Aonuma. “Con questo nuovo Pass di Espansione, ci auguriamo che gli appassionati giocheranno, esploreranno e si divertiranno sempre di più.”