The Last of Us Part II: nuovo sensazionale trailer dall'evento PS4 alla PGW

Una dichiarazione di intenti, quella di Naughty Dog con il nuovo trailer di The Last of Us Part II diffuso durante la conferenza di Sony PlayStation alla Paris Games Week. Come ha portato a nuovi livelli la narrazione in un videogioco con i suoi precedenti titoli, adesso vuole migliorarsi ancora.

Il trailer è dedicato alle figure comprimarie nella storia del nuovo The Last of Us, che accompagneranno Joel ed Ellie nel loro nuovo viaggio verso la salvezza dell'umanità nel contesto post-apocalittico. Grande tensione narrativa con uno spiccato focus sulla sofferenza fisica dei personaggi sono i temi su cui Naughty Dog si concentra in questo trailer. Anche se sono arrivate critiche da qualche parte, parlando di "estrema violenza" necessaria solo a vendere qualche copia in più.

Non è stato l'unico momento saliente dell'evento, anzi Sony lo ha usato per presentare una serie di giochi o mostrare i trailer di titoli già annunciati. E' nuovo Guacamelee! 2, sequel del metroidvania di DrinkBox Studios. Così come lo è Ghost of Tsushima di Sucker Punch, la software house famosa per aver realizzato Sly Raccoon e Infamous.

C'è spazio anche per i titoli di terze parti, con Monster Hunter World (che arriverà anche su PC) molto convincente in quanto a grafica, e Onrush di Codemasters, che si presenta come un curioso titolo di guida incrocio tra Motorstom e MicroMachines. Realizzato dal nuovo team di sviluppatori di Codemasters, nel Cheshire in Gran Bretagna (inizialmente Evolution Studios, ovvero proprio la software house di MotorStorm), Onrush arriverà nell'estate del 2018, anche su PC e Xbox One oltre che su PS4.

Trailer molto evocativi che sembrano condurre Sony PlayStation verso un futuro molto roseo, all'interno di una Conferenza che è stata corposa come quelle dell'E3. E non è finita qui, perché di seguito potete ammirare una succosa carrellata di trailer di giochi già annunciati, ma non per questo meno interessanti, anzi. Fra questi anche l'espansione "La Maledizione di Osiride" di Destiny 2, il cui rilascio è previsto per il 5 dicembre. In particolare Spider-Man e Detroit: Become Human non vanno assolutamente persi.