The Guild 3 è disponibile in Early Access

THQ Nordic ha dato il via all’accesso anticipato di The Guild 3, interessante gestionale in cui si dovrà costruire una dinastia partendo da zero. Gli sviluppatori hanno in programma di far durare questa fase all’incirca sei mesi, ma potrebbero esserci variazioni sulla base ai feedback riportati dal pubblico.

“In The Guild 3, una persona comune ha solo un sogno: una vita migliore. Una vita senza duro lavoro dall'alba fino al crepuscolo. Una vita nella grande città dove la ricchezza e il lusso la attendono!”, si legge nella descrizione ufficiale.

“Tuttavia, la strada verso il successo in The Guild 3 è lunga e tortuosa. Dalla prima baracca, dove il tuo personaggio solitario inizierà il suo lavoro, alle grandi stanze del suo palazzo come signore di una contea e capo di una famiglia ricca e influente”.

È stata pianificata l’aggiunta di nuovi contenuti a cadenze periodica, mentre le funzionalità disponibili fin da subito verranno ulteriormente ottimizzate. Tra le priorità viene indicata la presenza di una modalità multiplayer fino a un massimo di 16 giocatori. La versione in Early Access di The Guild 3 è disponibile sia su Steam che su Gog.com ad un prezzo di 29.99 euro.