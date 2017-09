The Evil Within 2: nuovo trailer Corsa contro il tempo

In uscita il prossimo 13 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, The Evil Within 2 è stato uno dei giochi più convincenti alla scorsa GamesCom. Conferma Sebastian Castellanos come personaggio protagonista e porterà avanti la complessa storia iniziata dal primo capitolo.

Nei panni di Sebastian Castellanos, il giocatore dunque affronta orrori inimmaginabili per trovare la figlia tra gli incubi dello STEM e portarla al sicuro prima che l'intero sistema collassi definitivamente. Oltre alle ripugnanti creature che vagano per le strade, il giocatore combatterà contro nemici quali Stefano e Theodore, individui malati che hanno reso lo STEM la loro casa degli orrori, plasmandolo secondo il proprio volere.

Altri dettagli su The Evil Within 2 si trovano qui.