The Elder Scrolls Online Morrowind: primo trailer di gameplay

Il trailer mostra gran parte della nuova area di gioco che comprende luoghi familiari dicome, oltre a nuovi nemici, armature e armi che saranno disponibili il prossimo giugno. Potrete inoltre dare uno sguardo alla nuova classe, il

The Elder Scrolls Online Morrowind è l'espansione del MMORPG di Bethesda di cui abbiamo già parlato qui. La nuova storia condivide con il mitico The Elder Scrolls III: Morrowind l'ambientazione, ovvero l'isola di Vvardenfell, che sarà morfologicamente identica a quella del titolo del 2002 e ritorneranno anche i vecchi iconici luoghi. I giocatori dovranno affrontare una pericolosa missione in una leggendaria Vvardenfell ambientata 700 anni prima degli eventi di The Elder Scrolls III, dal porto di Seyda Neen alle vulcaniche Ashlands, attraverso le fitte foreste fungine fino alla gloriosa città di Vivec, che in questo periodo è ancora in costruzione.

La recensione del gioco originale si trova qui.