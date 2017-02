The Elder Scrolls Online: arriva l'housing

Dopo l'annuncio di The Elder Scrolls Online: Morrowind arriva un'altra novità per il noto MMORPG di Bethesda. Nel gergo del genere viene definito housing, in pratica si tratta della possibilità di possedere e gestire delle case di proprietà. L'housing viene introdotto con il DLC Homestead, adesso disponibile per le versioni PC e Mac di The Elder Scrolls Online.

Le case sono acquistabili con valuta reale o attraverso il Crown Store e possono essere personalizzate con oltre 2.000 elementi decorativi, inclusi mobili, accessori, libri, barili e tanto altro. Homestead offre circa 40 abitazioni private tra cui scegliere, ognuna ispirata alle 10 razze giocabili. Una volta conclusa la missione introduttiva, è possibile acquistare ulteriori abitazioni di varie dimensioni e condivisibili tra tutti i personaggi del giocatore.

Tramite le abilità di creazione è poi possibile creare mobilio e altri elementi personalizzati. Tra le decorazioni troviamo tavoli, sedie, bauli, letti, banconi, libri, cibo, barili, quadri, luminarie, piante, alberi e altro. La guida esaustiva sull'housing di The Elder Scrolls Online si trova a questo indirizzo.

Il player housing non è l'unica novità dell'aggiornamento Homestead, visto che ci sono anche miglioramenti al crafting, ai vendor di Cyrodiil e ai dungeon, insieme a ricompense migliorate per le quest. Il Point cap del Campione viene aumentato da 561 e 600, e viene aggiunto il supporto alle tastiere della famiglia Razer Chroma. La lista completa dei miglioramenti si trova qui.

Homestead arriverà anche per le versioni PS4 e Xbox One di The Elder Scrolls Online, precisamente il 21 febbraio.