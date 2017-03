Fonti vicine a Kotaku confermano che il CEO di Telltale Games, Kevin Bruner, lascerà il proprio incarico operativo nell'azienda. Bruner ha contribuito a fondare la compagnia nel 2004, ed è tra i principali fautori di prodotti di successo come The Walking Dead: The Game, Tales From The Borderlands e The Wolf Among Us.

“Oggi vi scrivo per farvi sapere che sto lasciando la mia posizione di CEO presso Telltale”, ha scritto Bruner in un’e-mail inviata a tutto lo staff questa settimana. “Siamo cresciuti significativamente da quando Telltale è nata, e adesso la compagnia è più grossa di quanto avessi mai potuto sognare. Ci sono molti futuri possibili per Telltale, e tutti sono egualmente esaltanti e impegnativi. È arrivato il momento di passare il testimone a qualcuno che possa guidare Telltale al prossimo livello e realizzarne tutto il potenziale”

In chiusura Bruner ha fatto presente che rimarrà nel board dirigenziale fino a quando la transizione non verrà completata. Al suo posto si insedierà il co-fondatore Dan Connors, che aveva già ricoperto il ruolo in passato. Bruner era CEO di Telltale da gennaio del 2015.

Job Stauffer, leader del reparto creativo di Telltale, ha commentato: “Kevin ha guidato Telltale negli ultimi due anni, succedendo a Dan Connors nel 2015. Con la partenza di Kevin, Telltale può dirsi fortunata ad avere di nuovo Dan nel ruolo di CEO”.