Tekken 7 uscirà il 2 giugno su PC, PS4 e Xbox One

Dopo diversi anni di sviluppo il nuovo atteso picchiaduro di Namco Bandai Entertainment con Unreal Engine 4 arriverà il 2 giugno contemporaneamente su PC, PS4 e Xbox One. Il produttore giapponese ha anche fornito informazioni sul Season Pass e sui bonus al pre-order. Chi prenota il gioco adesso riceve gratuitamente il personaggio Eliza, mentre coloro che prenotano la versione Xbox One del gioco accedono a Tekken 6 per Xbox 360, funzionante grazie all'opzione di retro-compatibilità.

Chi prenota la versione PS4, invece, ottiene dei costumi esclusivi per tre personaggi e la modalità jukebox, che consente di ascoltare le tracce musicali dei precedenti Tekken. Il Season Pass comprende personaggi speciali, nuovi livelli, una nuova modalità di gioco, pacchetti costumi e un pacchetto bonus di 35 costumi metallizzati. La versione Windows, invece, viene gestita tramite Steam.

Per le versioni console ci sarà anche la Collector's Edition, contenente la Deluxe Edition con Season Pass, una fantastica figurine di 30 x 45 cm circa raffigurante Kazuya in posa plastica mentre colpisce Heihachi con un calcio a mezz’aria, una speciale SteelBook e la colonna sonora ufficiale di Tekken 7.

Bandai Namco annuncia che le versioni per i sistemi domestici beneficiano di ulteriori ottimizzazioni e di un migliore bilanciamento rispetto alla versione arcade che ha già fatto il debutto nelle sale giochi. Inoltre, abbiamo una storia dai toni drammatici, nuovi personaggi e un maggior numero di modalità di gioco online.