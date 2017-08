Take-Two: il mercato PC è 'molto importante', ma Red Dead Redemtpion 2 rimane non previsto per PC

L'ultima notizia importante su Red Dead Redemption 2 è arrivata nello scorso mese di maggio e ha riguardato il posticipo alla primavera del 2018, mentre le piattaforme di destinazione rimanevano PS4 e Xbox One. Tuttavia, ci sono molti motivi per portare l'attesissimo free roaming ad ambientazione western su PC, come il crescente successo di Grand Theft Auto Online.

"Nel nostro portfolio ci sono alcuni titoli fortemente orientati al PC come Xcom e Civilization", ha detto Karl Slatoff, presidente di Take-Two, nella conference call con gli investitori a margine della pubblicazione dei risultati finanziari. "La grande notizia è che il PC è tornato ad essere vibrante per noi: è un grande mercato per noi ed è un mercato fondamentale per i giocatori più impegnati. E' un mercato completamente digitale che rimuove qualsiasi tipo di attrito che può nascere se non si mantiene engagement con il consumatore. Quindi per noi come azienda il mercato PC è importante ed eccitante, è qualcosa su cui siamo concentrati".

Allo stesso tempo, però, quando è stato chiesto al CEO Strauss Zelnick se ci sono possibilità di vedere Red Dead Redemption 2 su PC la risposta è stata questa: "Qualsiasi aggiornamento sui nostri titoli può arrivare solo dalle compagnie che lavorano su di essi".

Nel recente periodo, Rockstar e Take-Two hanno avuto qualche problema con la community PC per via del "caso OpenIV", quando hanno cercato di porre delle frizioni al proliferare di mod per GTA 5 proprio alla luce del successo di GTA Online e nell'ottica di preservare l'ambiente di gioco online. Ne abbiamo discusso qui.