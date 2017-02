Syberia 3: annunciata la data di lancio

Microids ha annunciato una seconda data d’uscita di Syberia 3, dopo il rinvio avvenuto lo scorso anno. La nuova avventura, che avrà ancora per protagonista Kate Walker, sarà disponibile a partire dal 20 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per il momento non è stata ancora comunicata una data per la versione Nintendo Switch. Rimaniamo inoltre in attesa di conoscere il prezzo di tutte le versioni.

Il game director Benoit Sokal ha rimarcato che la principale fonte d’ispirazione di Syberia 3 deriva dagli enormi relitti lasciati dal regime sovietico nell’Est Europa. La colonna sonora è stata di nuovo affidata al compositore israeliano Inon Zur, che in passato si era già occupato dei primi due capitoli ed è noto anche per aver collaborato ad altre produzioni importanti, tra le quali Fallout, Dragon Age e Prince of Persia.

Per quanto riguarda la trama sappiamo che, nelle prime fasi di gioco, l’eroina sarà alla deriva a bordo di un’imbarcazione di fortuna e sarà condotta in salvo da un convoglio appartenente alla gente di Youkol. Dopo essere stata recuperata Kate deciderà di aiutare i nomadi a soddisfare alcune loro tradizioni. Il viaggio si snoderà attraverso paesaggi incantevoli e territori disagiati, dove la giovane donna vivrà pericolose avventure e dovrà fronteggiare un manipolo di agguerriti inseguitori.

Di seguito vi proponiamo un nuovo trailer.