Super Nintendo World: in Giappone il parco a tema Super Mario

Fan dell'idraulico più famoso al mondo iniziate a mettere da parte le vostre monete d'oro!!nel giro di pochi anni, si parla, glihanno in serbo di realizzare

Giostre, aree interattive, negozi, ristoranti e soprattutto kart tutto ispirato agli iconici personaggi della più famosa serie di giochi prodotta da Nintendo. L'idea del progetto è quella di far sentire gli ospiti come se fossero all'interno di un videogame Nintendo coinvolgendoli con tutti e cinque i sensi; indiscrezioni precedenti indicavano come all'interno del parco ci saranno attrazioni adatte a tutti, indipendentemente dall'età o dal livello di esperienza di gioco.

Per pubblicizzare il parco Super Nintendo World gli Universal Studios Japan hanno condiviso un video che principalmente presenta un mondo realizzato in computer grafica con l'aggiunta (piuttosto poco curato) di attori reali che interagiscono con Mario. In fase di realizzazioni delle strutture speriamo vengano utilizzati alcuni particolari iconici della saga: ad esempio non vi piacerebbe entrare e spostarsi tra le attrazioni attraverso passaggi e collegamenti realizzati attraverso i classici tubi verdi?.

Universal Studios Japan inizialmente avevano previsto di investire in questo progetto circa 50 miliardi di yen (più o meno 432 milioni di dollari), ma è già trapelato che questo primo budget è già stato largamente sforato arrivando a quota 60 miliardi di yen (circa 544 milioni di dollari). Si stima che il parco risucirà a generare complessivamente un giro di affari che richiederà circa 1 milione di posti di lavoro.

"Gli storici creativi fautori dei leggendari mondi e dei personaggi di Nintendo stanno collaborando insieme ai costruttori del parco, il loro obiettivo? portare i personaggi, l'azione e l'avventura dei videogiochi Nintendo nella vita reale sfruttando nuovi ed innovativi mezzi al fine di rendere le avventure virtuali amate e vissute da molti attraverso uno schermo, godibili nel mondo reale rivivendole tutte intorno a se in maniera incredibilmente autentica" ha comunicato la Universal Studios Japan.

Tuttavia per il momento non è trapelato alcune dettaglio in via ufficiale di ciò che esattamente i visitatori potranno vedere e le esperienze che potranno vivere, sicuramente pero Nintendo punta a stupire e tornare ad offrire emozioni questa volta il più reale possibile.