Super Mario Run: cosa è successo a un mese dal rilascio

TheTool è un software di tipo Performance-Based App Store Optimization (ASO) che aiuta gli sviluppatori a tracciare le statistiche sulle loro app o giochi al fine di affinare le strategie di marketing. Nel caso di Super Mario Run ha analizzato i dati provenienti dalle nazioni maggiormente rappresentative e li ha usati per costruire un'infografica sull'andamento delle vendite e di altre performance del gioco a un mese dal rilascio su App Store.

Nella sola prima settimana dal momento del rilascio Nintendo ha raggiunto il traguardo dei 50 milioni di download. Super Mario Run ha occupato la prima posizione tra i giochi gratuiti più scaricati per 20 giorni consecutivi in 80 differenti nazioni. Per 15 giorni consecutivi in 50 differenti nazioni, inoltre, è stata l'app (quindi il dato non si riferisce ai soli videogiochi ma trasversalmente a tutte le app) gratuita più scaricata. Ricordiamo che Super Mario Run offre una modalità accessibile gratuitamente con una selezione dei contenuti presenti nell'app a pagamento dal costo di 9,99€.

Super Mario Run è stato il gioco con i maggiori incassi per 5 giorni consecutivi in 20 nazioni e l'app con i maggiori incassi sempre per 5 giorni consecutivi in 10 nazioni. "C'è stato un calo nell'interesse molto marcato, che si spiega con alcune motivazioni molto semplici", ha detto Francisco López, Project Manager di TheTool. "Gli utenti non hanno scritto buone recensioni del gioco: basta vedere come la valutazione media non raggiunga le tre stelline e il sentiment sia molto basso".

Gli utenti non hanno apprezzato la scarsezza di contenuti presenti nella versione gratuita, il modello di business basato su un pagamento una tantum giudicato troppo elevato e la richiesta della connessione a internet per giocare. Per questi motivi ci si aspetta che Nintendo riveda il funzionamento di Super Mario Run nei prossimi mesi con l'obiettivo di ottimizzare i ricavi.

L'infografica mostra chiaramente come, dopo un avvio ampiamente soddisfacente, Super Mario Run sia in calo in tutte le nazioni di riferimento. Stessa tendenza ha riguardato le valutazioni degli utenti, con i soli early adopter che hanno scritto recensioni ampiamente positive. Da notare come, curiosamente, l'Italia appaia solamente una volta nelle statistiche di TheTool, ovvero tra le nazioni dove Super Mario Run è stato valutato più negativamente. Insieme al nostro paese, Russia, Polonia, Malesia e Francia.

Altri dettagli su TheTool si trovano qui. Ricordiamo, infine, che Super Mario Run per Android è previsto per il mese di marzo.