Super Mario Odyssey giocabile in anteprima alla Milan Games Week 2017

Nintendo sarà presente alla settima edizione di Milan Games Week, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo dei videogiochi, che si svolgerà dal 29 all’1 ottobre presso Fiera Milano Rho. L’area Nintendo – presso il padiglione 8, Stand D1 – sarà dedicata alle anteprime esclusive sia per Switch che per 3DS, oltre ai titoli più noti usciti nell’ultimo periodo, ma non mancheranno nemmeno alcuni ospiti speciali.

Il gioco più atteso è senz’altro Super Mario Odyssey. In arrivo il 27 ottobre, sarà giocabile in anteprima dai visitatori dell’evento milanese. Nel parterre dello stand ci sarà spazio anche per molti altri titoli: da Pokkén Tournament, edizione rimasterizzata del picchiaduro a incontri uscito su Wii U allo shooter online Splatoon 2, passando per ARMS, gioco di combattimento multiplayer che mescola elementi della boxe e degli sparatutto. La line-up comprende anche 1-2 Switch, con tanti mini giochi per affronta resi faccia a faccia senza guardare lo schermo della TV, Mario Kart 8 Deluxe e ovviamente l’acclamato The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

L’offerta proveniente dalla terze parti includerà NBA 2K18, FIFA 18, Mario + Rabbids: Kingdom Battle, The Elder Scrolls V Skyrim, LEGO Worlds, Dragon Ball Xenoverse 2 e Minecraft Switch Edition. Tante le postazioni dedicate a Nintendo 3DS. In anteprima i visitatori avranno accesso a Mario & Luigi: Superstar Saga + Scagnozzi di Bowser, un classico tutto rinnovato in arrivo il 6 ottobre e Layton’s Mystery: Katrielle e il Complotto dei Milionari.

Sarà inoltre possibile provare Metroid: Samus Returns e Monster Hunter Stories, la bizzarra avventura di Miitopia e Yo-Kai Watch 2: Psicospettri, nuovo capitolo della serie in arrivo il 29 settembre. E ancora Pokémon Sole e Luna, Pokémon Oro e Argento e Super Mario Maker per Nintendo 3DS.

La settima edizione di Milan Games Week verrà ricordata in modo particolare dai fan dei Pokémon: Shigeru Ohmori e Kazumasa Iwao, rispettivamente Director e Design Director di Game Freak, saranno ospiti dell’Area Nintendo per celebrare l’arrivo dei tanto attesi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna il prossimo 17 Novembre. Di seguito il calendario delle attività previste:

Sabato 30 alle ore 16.00, sul Palco Centrale di Milan Games Week (Pad.12, Stand F3), Ohmori e Iwao mostreranno in anteprima esclusiva il gameplay di Pokèmon Ultrasole e Ultraluna, sfidando i due fratelli, noti campioni di Pokémon, Alberto e Matteo Gini. Il terzo fratello, Nicola, commenterà la sfida.

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, i due sviluppatori incontreranno i fan per firmare un poster esclusivo. Il meet-and-greet sarà a numero limitato e seguirà la regola del first to come - first to be served. Gli orari per partecipare a questo appuntamento saranno:Sabato 30/09, dalle 14.00 alle 15.00 e Domenica 1/10, dalle 11.30 alle 12.30

Milan Games Week ospiterà inoltre la premiere della mostra itinerante “Alola e i suoi abitanti – arte e creatività in Pokémon Sole e Pokémon Luna”, dove 52 artwork esclusivi dedicati ai Pokémon verranno esposti in un’area dedicata. Questo speciale appuntamento si sposterà successivamente allo Spazio WOW di Milano – dal 5 al 15 ottobre, al Vigamus di Roma, dal 19 al 29 ottobre, per concludersi a Lucca Comics and Games, dall’1 al 5 novembre.

Tanti i momenti di animazione sul palco Nintendo, con il contributo della webstar Maurizio Merluzzo. Si alterneranno, infatti, avvincenti tornei di Splatoon 2, Pokkén Tournament DX e ARMS, presentazioni con sviluppatori e appuntamenti di gioco speciali tra cui l’ anteprima di alcuni livelli di Super Mario Odyssey, un gameplay di Mario + Rabbids commentato da Davide Soliani e Gian Marco Zanna, direttamente dallo studio di sviluppo di Ubisoft Milano, e molti altri momenti. Per tutta la durata della fiera molti contenuti verranno trasmessi in livestreaming su Youtube Nintendo Italia e Twitch Nintendo Italia.

Novità 2017 allo stand Nintendo di Milan Games Week sarà la Red Box, uno spazio dedicato a interviste a porte chiuse con i protagonisti del mondo videoludico italiano veicolate successivamente sui social media di Nintendo Italia.

Nella Personal Gamer Arena, il cuore competitivo di Milan Games Week, si svolgeranno tornei di Splatoon 2, Pokkén Tournament DX e Mario Kart 8 Deluxe con gadget e premi esclusivi. Le prime competizioni di Splatoon 2 e Pokkén Tournament Deluxe inizieranno nel pomeriggio di venerdì 29 presso lo stand Nintendo per poi chiudersi con la finale alle ore 18.00 del giorno stesso.