Steep sarà gratuito nel fine settimana

Ubisoft annuncia che il primo weekend gratuito di Steep, il vincitore del 20° D.I.C.E. Awards Sports Game of the Year, si terrà questo weekend a partire dal 10 marzo per Playstation 4, Xbox One e Windows PC. Per partecipare al weekend gratuito basta visitare il sito ufficiale di Steep.

I giocatori possono accedere al gioco da qualunque piattaforma duranti le seguenti fasce orarie:

Xbox One: dal 10/3 alle 9:01 al 13/3 alle 8:59

PS4: dal 10/3 alle 19:00 al 13/3 alle 19:00

Uplay PC: dal 10/3 alle 19:00 al 13/3 alle 19:00

I giocatori potranno decidere di acquistare Steep durante il weekend gratuito approfittando di uno sconto e senza perdere i progressi fatti. Dal 10 marzo ci sarà uno sconto sugli store digitali pari al 50% per la Standard Edition e uno del 44% per la Gold Edition su XBL fino al 21 marzo e uno sconto pari al 50% per la Standard Edition e uno del 44% per la Gold Edition su PSN fino al 15 marzo. Sull’Ubisoft Store, ci sarà uno sconto del 40% sia sulla Standard Edition che sulla Gold Edition fino al 15 marzo.

Con il recente aggiornamento di Steep sono state aggiunte le vette selvagge ed estreme del Monte Denali in Alaska, che daranno ai giocatori l’accesso a 21 nuove sfide, 2 nuove sfide dei marchi e un nuovo Racconto della Montagna.

Steep porta a vivere discese rocambolesche e adrenaliniche attraverso picchi innevati e rilievi rocciosi. Il mondo di gioco consente una notevole libertà d’azione, sia per il tipo di strumenti da impiegare che per la varietà di sfide e percorsi che potranno essere condivisi con il resto della community. Il gioco è basato su un contesto open world che riproduce alcuni rilievi montuosi realmente esistenti, dislocati tra Austria, Francia, Italia, e Svizzera. Il seamless multiplayer di Steep è popolato da giocatori che possono sfidarsi o competere mentre stanno esplorando le Alpi o l’Alaska. Inoltre, i giocatori possono completare delle sfide o competere con i propri amici per raggiungere la vetta della classifica.

Non è l'unico annuncio da parte di Ubisoft a proposito di contenuti gratuiti. Si festeggia, infatti, anche il primo anniversario dal rilascio di The Division sull'UbiBlog. Ubisoft ne ha approfittato per comunicare che intende rilasciare due espansioni gratuite di The Division nel corso del prossimo anno. Nella prima ci sarà un nuovo sistema di eventi che spingerà i giocatori a fare pratica con elementi di gioco inediti, mentre la seconda sarà più "content-focused”. Altri dettagli su The Division si trovano nella recensione.