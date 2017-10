SteamVR Tracking: nuove risorse per i produttori di hardware

Sviluppata direttamente da Valve, la tecnologia di "SteamVR Tracking" è la soluzione hardware/software alla base dei migliori dispositivi VR sul mercato come HTC Vive e che costituirà l'ossatura della prossima generazione di hardware VR. L'obiettivo di Valve è mettere questa tecnologia a disposizione di tutte le altre compagnie, senza costi di licenza. Naturalmente è il tracciamento 3D il vero fulcro del sistema, ma questo poi si completa con una serie di tecnologie a margine di uguale importanza, ad esempio relativamente alla calibrazione delle lenti e al software.

"Per garantire la massima qualità dell'esperienza VR è necessario un tracciamento molto preciso, insieme alle adeguate tecnologie per display e lenti, e a un software stack che gestisca le interazioni tra queste componenti", ha infatti detto Jeremy Selan di Valve. "Per la prima volta, rendiamo disponibili tutte queste tecnologie a chiunque voglia assemblare un visore VR di qualità eccellente per gli utenti di Steam che possono ora accedere a più di 2 mila titoli compatibili con SteamVR".

"Valve ha lavorato per anni con i produttori di display al fine di adattare le proprie tecnologie alle importanti sfide che pone la VR", si legge in un comunicato di Valve. "I recenti progressi fatti dalla tecnologia Liquid Crystal Display (LCD), unitamente alle tecniche di calibrazione specifiche per la VR, rendono questa tecnologia la migliore scelta per i sistemi di fascia alta. I produttori di soluzioni LCD hanno dimostrato che cristalli liquidi a rapida transizione, retroilluminazione a bassa persistenza e display con elevati PPI, quando ben calibrati e accoppiati con il software adatto, restituiscono le migliori esperienze VR. Naturalmente, la tecnologia Organic Light-Emitting Diode (OLED) è stata molto importante nella prima generazione di VR e rimane un'ottima opzione per gli HMD. Entrambe le tecnologie di visualizzazione continuano a essere utilizzate, e Valve offre soluzioni hardware e software personalizzate come parte della suite di tecnologie SteamVR per visori di alta qualità".

Valve ha sviluppato lenti personalizzate per le due tecnologie di visualizzazione LCD e OLED e adesso rende queste lenti disponibili all'acquisto per l'utilizzo in HMD compatibili con SteamVR. Le attuali soluzioni ottiche supportano un campo visivo compreso tra 85 e 120 gradi.

Le lenti, inoltre, sono progettate per supportare la prossima generazione di visori VR con tracciamento esteso a tutta la stanza. Sono incluse nel kit più aggiornato di SteamVR, insieme al nuovo software e alle Base Stations compatibili con SteamVR Tracking 2.0. Altri dettagli si trovano qui.