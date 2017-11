StarCraft II Free-to-Play ora disponibile

Come annunciato al Blizzcon 2017, da oggi è diventato disponibile StarCraft II Free-to-Play. Questa versione del noto RTS permette di giocare l'intera campagna single player iniziale Wings of Liberty.

Inoltre, dà accesso alla ladder classificata della parte multiplayer e permette di giocare con tutte le unità introdotte dai capitoli Heart of the Swarm e Legacy of the Void per il multiplayer. Per partecipare all'esperienza delle partite classificate bisogna vincere 10 partite non classificate o contro l'intelligenza artificiale. Infine, sono disponibili anche tutti i comandanti per la modalità co-op e saranno accessibili gratuitamente anche i comandanti che verranno aggiunti in seguito. Raynor, Kerrigan e Artanis saranno permanentemente gratuiti, mentre gli altri comandanti potranno essere utilizzati senza spendere fino al raggiungimento del quinto livello di esperienza. Tramite lo shop Blizzard poi si potranno fare altri acquisti digitali come ulteriori comandanti cooperativi, annunciatori, e altro.

Come ottenere gratuitamente Heart of the Swarm

Wings of Liberty non è l'unica campagna single player ora gratuita: fino all'8 dicembre, infatti, chi possiede già StarCraft II Wings of Liberty può riscattare gratuitamente Heart of the Swarm, la seconda parte della storia di StarCraft II.

Per riscattare il tuo regalo:

Apri l'app Blizzard Battle.net Desktop. Clicca sul pulsante arancione Regali che si trova in alto a destra, accanto al tuo BattleTag. Clicca Riscatta. Quando avrai altri regali da riscattare sarai notificato con un pop-up.

