Starbreeze sta investendo in System Shock 3

Starbreeze sta partecipando al finanziamento del progetto System Shock 3 con 12 milioni di dollari, che dovrebbero aiutare ad accelerare lo sviluppo. Sembra, infatti, che le cose si siano un po' arenate da qualche tempo a questa parte. D'altronde, è possibile che il coinvolgimento di Starbreeze sia orientato alla commercializzazione del gioco anche nei mercati console, oltre che nella versione PC come originariamente annunciato.

System Shock 3 è realizzato da un team di veterani capitanati da Warren Spector. Si tratta di sviluppatori che hanno lavorato su grandi giochi del passato come System Shock e System Shock 2, Thief: The Dark Project e Deus Ex. Inoltre, il progetto System Shock 3 non è da confondersi con il remake di System Shock su cui sta lavorando Night Dive Studios con Unreal Engine 4.

"System Shock è uno dei giochi più iconici nella storia dei videogiochi e Spector il padre fondatore del genere dei giochi di ruolo d'azione", ha detto Bo Andersson-Klint, CEO di Starbreeze. "Siamo lieti di portare System Shock 3 all'attenzione dei giocatori di tutto il mondo grazie alla collaborazione con OtherSide Entertainment e il team di Warren Spector".

"Starbreeze ha compreso perfettamente qual è il nostro scopo con System Shock 3 e vuole organizzare intorno al gioco un robusto piano di commercializzazione, costruendo una forte community", ha aggiunto Paul Neurath, CEO di OtherSide.

Starbreeze proverà a recuperare il 120% dei suoi costi di investimento, inclusi quelli di marketing. La quota di ricavi dello studio svedese si attesterà sul 50% dopo che avrà recuperato l'investimento, mentre OtherSide Entertainment manterrà il completo controllo sulla proprietà intellettuale System Shock 3.

OtherSide Entertainment è stata creata da Paul Neurath, già fondatore di Looking Glass Studio e ideatore del primo capitolo della serie, uscito sul mercato nel 1994. Tra le altre figure chiave della compagnia compare anche Joe Fielder, che in passato ha lavorato su Bioshock Infinite. Non va infatti dimenticato che lo stesso Ken Levine, agli albori della sua carriera, prese parte allo sviluppo di System Shock 2 e Bioshock è sempre stato considerato una sorta di successore spirituale. Altri dettagli sul progetto si trovano qui, oltre che sul sito ufficiale.