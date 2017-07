Star Wars dal vivo in AR è arrivato, e c'è anche la spada laser

Chi è nato negli anni '70, o chi ha goduto della creatura di George Lucas in qualsiasi periodo degli ultimi 40 anni, ha quasi sicuramente sognato, almeno una volta nella propria vita, di imbracciare una spada laser e affettare Stormtrooper (aka Assaltatori o Truppe d'assalto) come se non ci fosse un domani. Fino ad oggi abbiamo potuto farlo nei videogiochi, ma a breve potremmo farlo "dal vivo" all'interno di una simulazione in realtà aumentata (AR) grazie a Lenovo.

Il produttore cinese ha mostrato un video teaser di un progetto su cui è al lavoro in collaborazione con Disney, chiamato Star Wars: Jedi Challenges. Il progetto è stato mostrato in un video di 30 secondi circa che non rivela moltissimo, ma siamo sicuri che già il solo accostamento di AR e Star Wars sia capace di far drizzare le orecchie a parecchi fan della saga di fantascienza. Il tutto merita ancora più hype per via del controller che riprende la forma delle spade laser.

Il progetto fa uso di un "visore di realtà aumentata del tutto nuovo" che, in base al video, pare essere del tutto privo di cavi e connessioni fisiche. Tuttavia al momento in cui scriviamo le informazioni tecniche sui prodotti scarseggiano e tutto quello che abbiamo a disposizione è presente nel breve video. Grande importanza la merita la "spada laser", ovvero il controller che consentirà di rivivere le gesta dei Jedi in un modo - sulla carta - inedito ed esclusivo.

Il video non mostra praticamente nulla di quella che sarà l'esperienza in realtà aumentata, e lascia parecchio - forse troppo - all'immaginazione. Una delle esperienze possibili a cui fa riferimento Lenovo è Holochess, una citazione di Una Nuova Speranza, ma in questo caso la spada laser sarebbe praticamente inutile. L'arrivo potrebbe non essere così distante, anche se non c'è ancora nulla di ufficiale a parte la canonica scritta "Coming Soon".

È probabile che Disney e Lenovo per lanciare la nuova esperienza AR vorranno sfruttare l'esordio del nuovo capitolo della più recente trilogia, che arriverà in Italia il prossimo 13 dicembre.