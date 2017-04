Star Wars Battlefront II, trailer divulgato in anticipo

Ecco di seguito il trailer di debutto di Star Wars Battlefront II, il titolo multiplayer di Electronic Arts e DICE che verrà rilasciato nella prossima stagione natalizia. Si tratta della versione "leaked" del filmato, che arriverà nel formato completo in occasione della Star Wars Celebration che si svolgerà a Orlando dal 13 al 16 aprile.

Il trailer conferma la presenza della campagna single player, assente invece nel primo capitolo. È ambientata dopo i fatti di Endor raccontati ne Il Ritorno dello Jedi e come protagonista sembra avere una ragazza, ufficiale dell'Impero.

Ma le attenzioni sono concentrate soprattutto sulla componente multiplayer, come è giusto che sia per un gioco DICE. Il roster degli eroi sembra ampliato in maniera considerevole, visto che nel breve filmato appaiono Rey, Kylo Ren, Yoda e Darth Maul. Fra gli scenari si segnala il ritorno di Hoth e il debutto della base Starkiller da Il Risveglio della Forza.

Se la parte singleplayer sembra confinata alla vecchia trilogia, il multiplayer attingerà a tutti i film di Star Wars, compresi quelli usciti tra il 1999 e il 2005.