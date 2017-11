Star Wars Battlefront II: requisiti hardware

NVIDIA fa sapere che servirà una GeForce GTX 1060 per far girare Star Wars Battlefront II alla risoluzione 1920x1080, una 1070 per la 2560x1440 e una 1080 per la risoluzione 4K completa 3840x2160. Di seguito i requisiti hardware completi:

Requisiti minimi

OS: 64-bit Windows 7 SP1, Windows 8.1 e Windows 10

Processore (AMD): AMD FX-6350

Processore (Intel): Intel Core i5 6600K

Memoria: 8GB RAM

Scheda video (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB

Scheda video (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 660 2GB

DirectX: Scheda video compatibile con la versione 11.0 o equivalente

Requisito per la connessione online: 512 KBPS o connessione a internet più rapida

Spazio su Hard-drive: 25GB

Requisiti raccomandati

OS: 64-bit Windows 10 o successivo

Processore (AMD): AMD FX 8350 Wraith

Processore (Intel): Intel Core i7 6700 o equivalente

Memoria: 16GB RAM

Scheda video (AMD): AMD Radeon RX 480 4GB

Scheda video (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

In questo nuovo capitolo gli appassionati potranno giocare nei panni degli eroi provenienti da tutte e tre le ere cinematografiche. Questa volta è stata prevista anche la presenza di una campagna single-player vissuta dalla prospettiva del comandante imperiale Iden Versio. La storia inizierà poco dopo la distruzione della seconda Morte Nera ad opera dei Ribelli e l’uccisione dell’Imperatore Palpatine.

Altri dettagli sui requisiti hardware si trovano su GeForce.com e sul sito ufficiale. Star Wars Battlefront II uscirà il prossimo venerdì.