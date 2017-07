Star Wars Battlefront II: EA annuncia la data della Beta multiplayer

Electronic Arts ha annunciato che la Beta multiplayer di Star Wars Battlefront II arriverà su PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC a partire dal 4 ottobre per coloro che preordinano il gioco. La Beta sarà aperta al pubblico due giorni dopo, dal 6 Ottobre e si concluderà il 9 Ottobre.

I giocatori potranno portare i loro eroi preferiti in battaglia su larga scala in modalità Assalto Galattico 20 v 20 nella città di Theed. Si tratta della battaglia recentemente mostrata all'E3, dove si combatte dalla parte dei soldati cloni della Repubblica o dei droidi da battaglia Separatisti. Nella Beta multiplayer sarà inclusa anche una battaglia Starfighter Assault, in cui i fan potranno entrare nella cabina di pilotaggio di alcuni tra i più memorabili Caccia stellari di Star Wars.

In aggiunta all’accesso anticipato alla beta, i fan che preordinano, otterranno anche un contenuto bonus che include una carta stellare epica di Yoda “Maestria con la Spada Laser”, disponibile fino ad esaurimento scorte ed entro il 9 ottobre.

Altre informazioni su Star Wars Battlefront II, la cui versione definitiva è prevista per il 17 novembre, si trovano in questo articolo.