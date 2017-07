Star Citizen: nuovo video di 30 minuti mostra i pianeti procedurali

Pianeti e lune alla base dell'universo di Star Citizen saranno generati in via procedurale. Il nuovo video della serie Around the Verse mostra la tecnologia alla base del processo ed evidenzia la varietà di cui è capace, passando da mondi desertici a mondi con vegetazione rigogliosa, con oltretutto una varietà di ecosistemi importante all'interno di ciascun pianeta.

Cloud Imperium Games assicura che sarà possibile avvistare le stazioni sulla superficie così come altri dettagli, il tutto mentre si sorvola il pianeta. Ciascuno di essi sembra essere di immense dimensioni, con una transizione senza pause tra navigazione spaziale e ingresso nell'atmosfera del pianeta.

Il video di 30 minuti circa mostra anche combattimenti e l'interfaccia utente del nuovo simulatore spaziale. La cui gestazione è ancora parecchio travagliata, con tempi di sviluppo sempre più dilatati, come abbiamo visto anche recentemente.