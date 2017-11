Sony: The Last of Us Part II gioco destinato a gente adulta

Il trailer di The Last of Us Part II mostrato alla Paris GamesWeek ha dato il là ad un acceso dibattito, sostanzialmente tra coloro che sono esaltati dalla capacità nella narrazione di Naughty Dog e chi invece è rimasto colpito dai contenuti violenti veicolati dal filmato. Sony Interactive Entertainment è intervenuta nella discussione tramite Jim Ryan, suo presidente.

"The Last of Us è un gioco realizzato da adulti destinato a gente adulta", ha detto Ryan. "Non è scontato, ma dovrebbe avere un rating PEGI 18. C'è un mercato formato da persone a cui piacciono questo tipo di contenuti. Come Sony, il nostro compito è creare la piattaforma e dare agli sviluppatori gli strumenti per raggiungere il tipo di pubblico che si sono prefissati. Penso che The Last of Us: Part 2 sia stato un gran modo di concludere la conferenza e, al riguardo, ho avuto delle ottime sensazioni."

