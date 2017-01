Sony presenta PS4 Glacier White: prima variante di colore per PS4 Slim

In Italia, PS4 Glacier White sarà disponibile il 24 gennaio con un disco fisso da 500GB al prezzo di vendita consigliato: €309,99. In Giappone, il nuovo colore sarà disponibile il 23 febbraio con un disco fisso da 500GB (prezzo di vendita consigliato: 29.980Yen) o da 1TB (prezzo di vendita consigliato: 34.980 Yen).

Per PS4 Slim gli utenti potranno quindi scegliere tra due colori: il classico "Jet Black" o il nuovo "Glacier White". Quest'ultimo, infatti, è il primo modello con variante di colore differente rispetto alla PS4 Slim originale..

Recentemente, Sony ha anche annunciato di aver venduto 6,2 milioni di console della famiglia PS4 nel periodo delle festività natalizie. Per quanto riguarda le vendite di giochi, invece, 50,4 milioni sono state le copie acquistate in tutto il mondo sia nei negozi che in digitale su Playstation Store. Di seguito le specifiche di Playstation 4 (CUH-2000 series).