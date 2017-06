Sony PlayLink permetterà di giocare su iPhone e Android i giochi di PlayStation 4

Durante l'E3 2017, Sony, ha voluto porre l'attenzione dei propri giocatori anche sulle piattaforme mobile cercando di rinnovare il parco videogiochi anche su questi dispositivi che solitamente non vengono considerati alla stregua delle console. In questo caso grazie alla nuova piattaforma PlayLink, l'azienda giapponese ha intenzione di presentare una nuova serie di giochi che si concentreranno sull'esperienza multiplayer unendo i giocatori di PlayStation 4 con quelli di iOS e Android.

Lo scopo dei nuovi titoli di PlayLink è quello di permettere anche ai giocatori occasionali o magari meno esperti di cimentarsi comunque in titoli importanti graficamente ma anche a livello di storia. In questo caso l'intento è quello di allargare la cerchia degli utenti e permettere di ottenere esperienze complesse ma allo stesso tempo con interazioni facili e primitive. Il primo della serie PlayLink risulta essere "Hidden Agenda" un gioco che proietta l'utente in un'avventura per dare la caccia ad un serial killer.

In questo caso i giocatori di PS4 e iOS o Android potranno collaborare assieme per riuscire a cattuare il serial killer. Ma quello che risulta interessante è il fatto che in Sony si è pensato di arricchire il gioco permettendo a chi possiede gli smartphone di usare il display dello stesso per intervenire nella scena del gioco o magari per ottenere informazioni specifiche che non appariranno invece ai giocatori su console.

Sony ha annunciato come nuovi titoli per PlayLink sono già in programma e arriveranno in futuro anche "That's You", un gioco a quiz che supporta fino a 6 giocatori in simultanea, che potrà essere scaricato gratuitamente dal prossimo 4 luglio. Da non dimenticare anche altri titoli come "Knowledge is Power", un gioco trivia che unirà fino fino a 6 giocatori, "Frantics" che riguarda invece la raccolta di mini giochi ed infine anche "SingStar Celebration" dove i giocatori potranno cantare le canzoni preferite con il proprio smartphone e sempre in multiplayer con altri giocatori.