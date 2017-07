Sony: i prezzi di PlayStation Plus saranno modificati al rialzo dal prossimo 31 agosto 2017

Sony annuncia ufficialmente la modifica dei prezzi per la sottoscrizione agli abbonamenti di PlayStation PLUS dal prossimo 31 agosto 2017 per tutti gli utenti. Tutti gli abbonamenti, dall'annuale al trimestrale passando per il mensile vedranno un aumento rispetto a quanto gli utenti pagano odiernamente per usufruire degli sconti stagionali sui giochi in versione digitale ma anche per ottenere mensilmente anche alcuni giochi selezionati dall'azienda completamente a titolo gratuito. Di certo l'aumento di prezzo sembrava non essere nei piani di Sony che oltretutto continua a primeggiare nelle vendite delle proprie console rispetto a Microsoft e a Nintendo.

Di fatto però la modifica avverrà e sarà in vigore dal prossimo 31 agosto 2017 con i prezzi che rispettivamente per i vari abbonamenti saranno:

Abbonamento ANNUALE : il prezzo passerà dagli attuali 49.99€ a 59.99€ all'anno

: il prezzo passerà dagli attuali 49.99€ a Abbonamento TRIMESTRALE : il prezzo passerà dagli attuali 19.99€ a 24.99€ a trimestre

: il prezzo passerà dagli attuali 19.99€ a Abbonamento MENSILE: il prezzo passerà dagli attuali 6.99€ a 7.99€ al mese

Nelle note del comunicato indirizzato a tutti gli utenti PlayStation PLUS si legge come per tutti coloro che sono già iscritti i costi di abbonamento periodici che si dovranno sostenere a partire dal 31 agosto 2017 rifletteranno la nuova tariffa. Fino al 31 agosto 2017, si potrà dunque acquistare un abbonamento a PlayStation PLUS al prezzo attualmente in vigore, che sarà aggiunto (o cumulato) al periodo del tuo abbonamento in corso.

Chiaramente tutti gli utenti potranno anche non rinnovare l'abbonamento alla nuova tariffazione e per farlo sarà necessario annullarlo. Per disattivare la funzione di rinnovo automatico si dovrà andare direttamente nelle impostazioni dell'account almeno 48 ore prima che il pagamento successivo sia dovuto, a partire dal 31 agosto 2017. Tutte le informazioni in merito e le istruzioni su come annullare l'abbonamento potranno essere lette direttamente su PlayStation.com.