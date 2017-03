Sniper Ghost Warrior 3: pubblicato il trailer della storia

CI Games ha condiviso un nuovo trailer di Sniper: Ghost Warriors 3 che approfondisce il rapporto tra il protagonista del gioco, Jon North, e suo fratello Robert. “Cresciuti in un ranch, ai piedi delle Montagne Rocciose del Colorado, Jon e suo fratello minore, Robert, sono sempre stati migliori amici e grandi rivali. La loro famiglia ha sempre considerato il servizio militare la più alta forma di patriottismo. Entrambi i fratelli si sono arruolati non appena l’età lo ha consentito loro”, si legge nella descrizione ufficiale.

“Mentre suo fratello, Jon, è della 'vecchia scuola' e con decisione segue il prototipo del Marine, Robert è più ribelle e scettico verso le autorità e non esita ad utilizzare metodi poco ortodossi. Robert ama profondamente suo fratello maggiore, ma crede che il suo modo di pensare e agire lo possa lasciare indietro”.

In Sniper: Ghost Warrior 3 il protagonista si troverà ad agire in una zona di conflitto nella Repubblica della Georgia. Collocata tra l’Asia occidentale e l’Europa orientale, la Georgia è di fondamentale importanza strategica e sta scivolando nel caos di una guerra civile. La sua missione prevede di neutralizzare i leader separatisti che destabilizzano il paese.

Jon non ha ancora superato la morte del fratello minore, Robert, avvenuta davanti ai suoi occhi due anni prima. Recenti segnalazioni indicano che in realtà Robert sia vivo e si trovi in Georgia, in una zona controllata dai separatisti. Per riuscire nel suo incarico Jon metterà in piedi una squadra esperta. La sua prima scelta è Lydia Jorjadze, ex georgiana e mercenaria con cui ha condiviso molte cose in passato. Il secondo membro di supporto sarà invece Raquel Shein, un agente del MOSSAD.

A differenza dei precedenti capitoli, più lineari, Sniper: Ghost Warrior 3 offre un mondo di gioco aperto, all'interno del quale i giocatori si possono imbattere in missioni facoltative e altri tipi di attività. Le missioni e le attività, però, non sono chiaramente indicate sulla mini-mappa, ma dovranno essere scovate dal giocatore tramite esplorazione. Per farlo potrà servirsi di un drone, ma non avrà una visione chiara di ciò che lo circonda. Il drone può anche fare l'hack dei dispositivi elettronici dei nemici e creare distrazioni per le infiltrazioni stealth. Allo stesso tempo, però, può essere individuato dall'intelligenza artificiale.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 25 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.