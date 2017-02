Sniper Elite 4: supporto a PS4 Pro e DirectX 12

Rebellion fa sapere che Sniper Elite 4 trarrà vantaggi dalle ultime tecnologie grafiche presenti in PS4 Pro e nelle DirectX 12 quando verrà rilasciato nella versione definitiva il prossimo 14 febbraio.

Su PS4 Pro Sniper Elite 4 offrirà frame rate più solido, distanze visive maggiori, livello di dettaglio delle geometrie più completo, maggiore fedeltà delle illuminazioni e ombre, riflessioni più realistiche e tempi di caricamento più rapidi. Su PC, invece, verranno supportate le DirectX 12 in abbinamento alle DirectX 11.

"Abbiamo lavorato duramente al fine di rendere Sniper Elite 4 il nostro miglior gioco di sempre", ha detto Chris Kingsley, CTO e co-fondatore di Rebellion. "La capacità computazionale messa a disposizione da PS4 Pro e dalle DirectX 12 su PC ci permette di offrire ai nostri fan la miglior esperienza di cecchinaggio al mondo".

La particolarità di questo capitolo riguarda lo scenario, visto che sembra interamente ambientato in Italia. Fairburne, infatti, combatte a fianco dei soldati della Resistenza Italiana nel tentativo di aiutarli a liberarsi dell'oppressione fascista e fermare una nuova minaccia che si sta concretizzando in Europa e che mira ad annullare gli sforzi degli Alleati.

Se questa missione fosse fallita non ci sarebbe stata l'Operazione Overlord, così come lo Sbarco in Normandia e la liberazione dell'Europa dalle forze nazi-fasciste. I giocatori, inoltre, combatteranno in alcuni dei luoghi più iconici della bellissima penisola, come la località costiere o le alture con celebri edifici come l'Abbazia di Montecassino.

Altri dettagli si trovano qui.