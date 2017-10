Snappers è la più famosa tecnologia per le animazioni facciali nei videogiochi e nei film

La tecnologia Snappers consiste in un middleware integrabile nella maggior parte dei motori grafici e nelle tecniche di rendering dei film d'animazione che gestisce le animazioni facciali dei personaggi esplicitandone gli stati d'animo e le emozioni. Snappers è usata in alcuni dei videogiochi più popolari come Call of Duty Infinite Warfare, Mafia III, Injustice 2 e La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra.

L'ultima demo della tecnologia diffusa tramite YouTube evidenzia i più recenti progressi fatti dagli sviluppatori di Snappers in termini di transizione tra emozioni differenti. La logica avanzata di questa tecnologia è in grado di simulare i movimenti dei muscoli del viso in tempo reale.

Uno shader per la pelle avanzato è disponibile per i motori Maya e Unreal, ed è dotato di 16 mappe dinamiche per le rughe e di altre 16 mappe dinamiche per i micro dettagli e i pori della pelle. Snappers offre anche un'interfaccia utente semplice da capire e facile da padroneggiare, con strumenti di tipo "freeform manipulation" che permettono agli artisti di creare infinite varianti a partire dalla stessa espressione di partenza.

Snappers è famosa per i suoi strumenti di mocap in tempo reale e di rappresentazione delle emozioni senza la necessità di usare marcatori sul viso. I suoi strumenti si adattano dai progetti indie fino alle produzioni blockbuster più costose. Con tecnologie di questo tipo è possibile ottenere personaggi composti da un elevato numero di poligoni sia per i videogiochi che per i film, visto il supporto alla maggior parte delle tecnologie di rendering.

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale.