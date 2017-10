Skyrim: arrivano Creation Club e modalità sopravvivenza

Bethesda annuncia la disponibilità del Creation Club per Skyrim Special Edition per PS4, Xbox One e PC. Questo comprende una serie di modifiche rispetto all'esperienza rpg originale e consente di provare gratuitamente per una settimana la nuova modalità sopravvivenza.

Il Creation Club di Skyrim segue quello di Fallout 4 lanciato nello scorso agosto. Aggiunge nuovi oggetti, abilità e contenuti di gameplay creati da Bethesda Games Studios e dai vari partner di sviluppo, fra i quali si trovano alcuni dei migliori creatori della community. Il Creation Club è poi compatibile con il gioco originale e le sue mod, le quali rimangono libere e contestualizzate in un sistema di tipo aperto come si può verificare qui.

Per conoscere la lista dei nuovi contenuti presenti sin da adesso nel Creation Club visitate questo indirizzo. Si tratta di una lista parziale, perché ulteriori contenuti arriveranno in un secondo momento rispetto al lancio.

Molto interessante è la modalità sopravvivenza, che fondamentalmente introduce un più alto livello di difficoltà. In questa modalità gli stati fisici influenzano gli attributi del personaggio. Per esempio, rimanere a corto di cibo ha un impatto sullo stamina e la capacità di trasportare certi tipi di armi. I giocatori devono preoccuparsi di rimanere ben nutriti, ma anche di riposare a sufficienza. Se non si dorme, infatti, si compromette il livello di magicka, e non si possono usare certe abilità.

Lo scenario di Skyrim prevede l'esplorazione di passaggi innevati e molto freddi, e la temperatura nella modalità sopravvivenza gioca un ruolo. Se il personaggio ha troppo freddo, infatti, diminuisce il suo livello di salute massima. In quest'ottica indossare l'equipaggiamento giusto permette di mantenere il corpo nelle necessarie condizioni di tepore. Percorrere le superfici ghiacciate invece può provocare ipotermia e assideramento, mentre il Fast Travel è disabilitato.

Altri dettagli sulla modalità sopravvivenza si trovano qui.