La pagina Steam di Civilization VI è stata adesso aggiornata con la demo giocabile dell'ultimo capitolo della famosa serie di gestionale a turni nata da un'idea di Sid Meier. È strano che la demo esca così tardi, visto che il gioco è ormai in commercio da circa 5 mesi, ma è comunque una ghiotta opportunità per provare uno dei titoli in assoluto più apprezzati del 2016.

Nella demo i giocatori guidano la Cina attraverso il suo leader Qin Shi Huang e possono gettare le fondamenta di questa civiltà per un totale di 60 turni. Per i giocatori completamente nuovi a Civilization ci sono anche il tutorial e la guida per i principianti, esattamente nello stesso formato della versione definitiva del gioco.

Per la prima volta nella storia della famosa serie di gestionali, Civilization VI è entrato nella classifica dei 10 migliori videogiochi dell'anno scelti dalla community di Hardware Upgrade.