Senso è un nuovo guanto per la VR con feedback aptico e simulazione della temperatura

I guanti per la realtà virtuale possono risolvere molti dei limiti di interfacciamento di questi sistemi e aumentare ulteriormente il coinvolgimento. Non a caso diversi produttori stanno studiando delle soluzioni di questo tipo, e così è anche per Senso. Si tratta di un dispositivo di input che offre feedback aptico gestito in maniera indipendente per ogni dito e simulazione della temperatura tramite un sistema basato su IMU, unità di misura inerziale.

Nelle ultime settimane i sistemi come Senso si sono moltiplicati: alcuni di essi sono Control VR, GloveOne di NeuroDigital, PowerClaw e Manus VR, del quale abbiamo parlato qui. E adesso arriva Senso: in lavorazione da due anni, promette tracciamento posizionale a sei livelli di libertà e vibrazione separata per ogni dito.

In ogni guanto troviamo 7 sensori IMU e 5 motori di vibrazione, uno per dito. I guanti sono anche in grado di trasmettere all'utente la situazione climatica vigente nella realtà simulata.

La peculiarità della soluzione di Senso è proprio il fatto che funzioni tramite IMU senza aver bisogno di rilevatori esterni. Gli altri dispositivi di realtà virtuale, come Oculus Rift e HTC Vive, notoriamente fanno affidamento su fotocamere o fotorilevatori esterni. Secondo gli esperti queste ultime soluzioni sono le uniche a poter garantire la precisione nella riproduzione dei movimenti, mentre i dispositivi basati su IMU solitamente sono parecchio più imprecisi.

Senso però sostiene di aver risolto questi limiti grazie all'ottimizzazione del suo software, che garantisce che non ci siano derive nella rilevazione della posizione in nessun momento dell'esperienza di realtà virtuale. Il guanto è in grado di trasmettere informazioni posizionali 150 volte al secondo: una frequenza interessante che potrebbe renderlo una periferica di gioco adatta anche alle esperienze più intense. Questo riduce la latenza al di sotto dei 10ms. Si parla di un'autonomia di circa 10 ore consentita dalla batteria che è stata installata in ciascun guanto.

Il guanto per la VR è stato mostrato già al MWC di Barcellona e al GDC di San Francisco. La compagnia che ne è responsabile sta lavorando sulla versione finale del dispositivo, che dovrebbe avere un costo al pubblico di $300 per ogni paio di guanti. Per altri dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale.