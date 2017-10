Sei un campione di flatulenze? Ubisoft ti sta cercando

In vista del lancio di South Park Scontri Di-Retti, Ubisoft ha organizzato un curioso torneo internazionale con cui vuole premiare le migliori flatulenze. Nel corso della campagna promozionale del nuovo rpg ha giocato molto sull'ironia del titolo e sulla flatulenza come potere di combattimento, e continua su questa strada adesso che il lancio si avvicina con il contest "I am the Fart".

Per partecipare occorre semplicemente caricare un video con la propria flatulenza sul sito ufficiale dell'iniziativa. Una giura "di professionisti", come si legge sullo stesso sito, composta da membri di Ubisoft e degli stessi South Park Studios, valuterà i primi 10 finalisti. Il vincitore poi volerà fino a San Francisco dove negli Ubisoft Studios registrerà il suo personale "suono" per farlo aggiungere nel gioco dal team di sviluppo.

Il tutto all'interno di una cornice di tipo televisivo: come potete vedere, infatti, il sito ricorda nella grafica show come The Voice. I nomi dei 10 finalisti verranno poi comunicati nella giornata del 23 ottobre.

Non è la prima volta che la campagna pubblicitaria di South Park Scontri Di-Retti è al di sopra delle righe: in precedenti eventi videoludici, infatti, Ubisoft ha portato quello che ha definito Nosulus Rift, un dispositivo in stile Oculus Rift che consente a chi lo indossa di percepire gli sgradevoli odori prodotti dai personaggi del gioco.

In Scontri Di-Retti le flatulenze sono il potere speciale del personaggio protagonista, capaci di infliggere danni ai nemici e di permettergli di spostarsi velocemente sulla mappa di gioco. Scontri Di-Retti è il seguito dell'apprezzato rpg sviluppato da Obsidian Entertainment e rilasciato nel 2014 con il titolo Il Bastone della Verità.

In questo seguito, passato nelle mani di Ubisoft San Francisco, i giocatori prenderanno il posto di Novellino e si uniranno a Stan, Kyle, Kenny e Cartman in una nuova e irriverente avventura RPG. Il gioco sarà completamente doppiato in italiano con le voci ufficiali della serie televisiva. Per assicurare anche questa volta un'esperienza di "South Park" assolutamente autentica, gli autori della serie, Matt Stone e Trey Parker, hanno collaborato con gli sviluppatori.

South Park: Scontri Di-Retti sarà disponibile dal 17 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ne abbiamo già parlato a questo indirizzo.