Ritorna una leggenda: Codemasters annuncia Micro Machines World Series

I fan di videogiochi di vecchia data ricorderanno certamente con molta nostalgia Micro Machines v3. Presto potrebbe non essere più un semplice ricordo, visto che Codemasters ha annunciato ufficialmente di essere al lavoro sul prosieguo della mitica serie di giochi di guida, ovvero Micro Machines World Series.

Il nuovo capitolo manterrà il gameplay frenetico della serie classica, aggiornato con grafica in alta definizione. Torneranno alcune location mitiche come il giardino, la cucina e l'officina, le quali accoglieranno gli immortali veicoli in miniatura pronti a sfrecciare ancora.

Oltre alle modalità di gioco classiche come Race ed Elimination, Micro Machines World Series introduce delle nuove arene di combattimento che permettono di gareggiare contro altri giocatori o contro l'intelligenza artificiale. Mentre, il gioco di squadra consente di lavorare insieme utilizzando le abilità dei veicoli nelle modalità “Capture the Flag” e "King of the Hill".

Codemasters promette anche molte opzioni di personalizzazione già disponibili al lancio con veicoli modificabili nelle armi e nelle abilità. "L’originale Micro Machines è stata una svolta nei giochi racing in multiplayer ed è ancora molto amato dalla community", ha detto Jonathan Bunney, VP Publishing di Codemasters. "Abbiamo avuto un grande successo l'anno scorso con il nostro free-to-play del gioco mobile, ma questo nuovissimo titolo su console porta la serie ai suoi massimi livelli di multiplayer e caos e vi permette di giocare con i vostri amici sullo stesso divano o in tutto il mondo".

Micro Machines World Series è un gioco destinato ai sistemi casalinghi e uscirà il 21 aprile su PC, PS4 e Xbox One. Supporterà fino a 12 giocatori online e 4 giocatori sullo stesso schermo.