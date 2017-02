Resident Evil 7: i DLC Filmati Confidenziali sono disponibili su PC e Xbox One

Dopo la pubblicazione su PlayStation 4, i DLC di Resident Evil 7 biohazard, intitolati “Filmati Confidenziali” Vol. 1 e Vol. 2, sono disponibili anche su PC e Xbox One a partire da oggi. Il primo pacchetto viene proposto ad un prezzo di 9.99 euro, mentre il secondo costa 14.99 euro.

Entrambi i DLC saranno immediatamente disponibili ai giocatori che abbiano acquistato il gioco in versione Deluxe Edition o il Season Pass. Ogni DLC include due episodi unici e una modalità di gioco extra: Vol. 1 include “Incubo”, “La Stanza” e “Ethan Deve Morire”, mentre il Vol. 2 include “Figlie”, “Ventuno” e “55° Compleanno di Jack”.

“Resident Evil 7 è caratterizzato da un mix di horror, combattimento e puzzle-solving, e per questo ho voluto usare i DLC per esplorare separatamente e in dettaglio ognuno di questi concetti”, ha dichiarato Koshi Nakanishi, game director di Resident Evil 7 biohazard. “Nel gioco principale, invece, la scelta di inserire le videocassette da trovare ci ha permesso di esplorare scenari accaduti in periodi temporali diversi, che vedono come protagonisti altri personaggi. Di conseguenza i giocatori potranno incominciare un episodio dei DLC e non sapere con certezza dove si trovano – ciò ovviamente significa che il giocatore potrebbe pure morire alla fine dell’episodio.”

“Con i DLC abbiamo avuto più libertà d’azione, permettendo al team di provare diverse cose. Ognuno degli episodi ci permette di approfondire in qualche modo un concetto. “Incubo” è incentrato sul combattimento. In “La Stanza” ho voluto mettere in risalto Marguerite, mostrandola in dettaglio, dando finalmente ai giocatori la possibilità di assaggiare il delizioso cibo che hanno rifiutato nella scena della cena. Puoi letteralmente mangiarne fino alla morte.”

Resident Evil 7 biohazard è disponibile dal 24 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Qui potete leggere la nostra recensione.