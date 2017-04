Resident Evil 7 e Dead Rising 4 hanno venduto meno del previsto

L'arrivo sul mercato di Resident Evil 7 ha dimostrato l'intenzione di Capcom di mettersi alle spalle le derive action dei precedenti capitoli per proporre ai fan qualcosa di nuovo. Il gioco ha giustamente ottenuto ottime valutazioni da parte della critica specializzata, eppure l'entusiasmo generale non è bastato a rispettare le proiezioni di vendita che il publisher giapponese aveva pianificato prima della release.

L'ultimo rapporto finanziario, relativo al trimestre che si concluso alla fine di marzo, riporta che le copie di Resident Evil 7 distribuite ai rivenditori specializzati sono state 3.5 milioni, mentre i forecast precedenti ipotizzavano il raggiungimento dei 4 milioni di unità vendute entro il 31 marzo 2017. Con ogni evidenza si tratta di un risultato al di sotto delle aspettative, tuttavia nel documento Capcom si dice comunque soddisfatta dei numeri ottenuti fino a questo momento. Sorte decisamente peggiore è invece toccata a Dead Rising 4, che secondo i piani avrebbe dovuto raggiungere i due milioni di unità e invece si è fermato al di sotto del primo milione di copie.

Con l'uscita di Resident Evil 7, Capcom ha provato ad iniziare una nuova fase, introducendo nuovi elementi e recuperando le radici della saga. Per la prima volta è stata selezionata la visuale in prima persona, in un contesto reso credibile anche grazie al supporto del nuovo motore grafico RE Engine. Ne emerso un titolo d’impatto, che ha saputo fare breccia nel cuore dei fan grazie ad una chiara differenziazione rispetto al passato.

Nella nostra recensione scrivevamo che: “Resident Evil 7 rappresenta senza alcun dubbio uno dei migliori titoli Capcom da qualche anno a questa parte: il cambio radicale di ambientazione, che non lasciava trasparire alcun indizio o collegamento al mondo di Resident Evil ci aveva inizialmente spaesati e portato a credere che Capcom stesse per snaturare la serie. E in effetti ciò traspare anche nelle prime ore di gioco, fino a quando non si inizia ad intravedere qualche informazione tra i documenti raccoglibili che lentamente lascia comprendere i legami tra l’universo di Resident Evil e la famiglia Baker”.

Il franchise di Dead Rising, al contrario, sta vivendo un momento di stanca. Come evidenziato nel nostro pezzo: “ciò di cui soffre maggiormente Dead Rising 4 è, piuttosto, la mancanza di contenuti, che lo rende veramente poco longevo, insieme a una certa approssimazione di alcuni elementi, come le animazioni fin troppo legnose, il che rende il sistema di controllo impreciso a tratti. Dead Rising rimane, poi, semplicistico e terribilmente ripetitivo, anche perché lo schema di gioco dopo quattro capitoli è ormai logoro e incapace a rinnovarsi”.