Resident Evil 7: disponibile il secondo DLC su PlayStation 4

Capcom ha pubblicato il secondo DLC di Resident Evil 7 biohazard intitolato "Filmati Confidenziali Vol. 2". Il pacchetto può essere acquistato su PlayStation 4, ad un prezzo di 14.99 euro, ed è già disponibile per chiunque possieda già la Deluxe Edition o il Season Pass.

I contenuti prevedono due episodi di gioco. Il primo, intitolato “Figlie”, approfondisce la vita della famiglia Baker prima dei tragici eventi narrati in Resident Evil 7 biohazard. Il secondo si chiama invece “Ventuno” e prevede che i giocatori mettano in palio la propria vita in un letale gioco con Lucas Baker. È infine prevista una modalità di gioco extra, intitolata “55° compleanno di Jack”, dove bisognerà affrontare una corsa contro il tempo per servire il padre di famiglia, Jack Baker, con svariate prelibatezze, in occasione del suo compleanno. In quest’ultimo caso non sarà supportata la modalità PlayStation VR.

“Filmati Confidenziali” Vol. 1 e Vol. 2 saranno disponibili sulle altre piattaforme - PC e Xbox One - a partire dal 21 febbraio. Gli utenti che possiedono la Deluxe Edition del gioco o il Season Pass riceveranno tutti i contenuti di “Filmati Confidenziali” alla loro uscita, oltre ad un’ulteriore episodio della campagna, i cui dettagli sono ancora da svelare. Infine, questa primavera, tutti i giocatori avranno accesso al contenuto gratuito “Not a Hero” che introdurrà una nuova storyline separata dall’odissea di Ethan nel gioco principale.

Resident Evil 7 biohazard è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 24 gennaio. Qui potete leggere la nostra recensione.