Rayman: si può adesso scaricare la versione originale per Super Nintendo mai pubblicata

Come noto, Rayman è uno dei giochi che hanno fatto la storia dei platformer. La prima versione arrivò nel corso del 1995 su Atari Jaguar, e sarebbe stata seguita a breve da quelle per Sony PlayStation, MS-DOS e SEGA Saturn. Ma lo stesso autore di Rayman, Michel Ancel, ha in seguito rivelato che in realtà Rayman era stato originariamente concepito per il Super Nintendo, seppure su questa console non sia mai arrivato.

Un programmatore, Omar Cornut, che opera all'interno del gruppo dei Lizardcube, sembra essere entrato in possesso di quella versione di Rayman. C'è chi dice che l'abbia ricevuta proprio dallo stesso Ancel.

I've dumped a prototype demo of unreleased Rayman for SNES, here it is! (NB: very early dev build, not a full game) https://t.co/F3XB9XRhTA pic.twitter.com/oLhOdNDyHF — Omar (@ocornut) 3 luglio 2017

Di questa copia del gioco ha fatto un dump al fine di rendere disponibile una ROM utilizzabile tramite una moltitudine di emulatori su PC o Nesbox su Xbox One. Lo ha rivelato lo stesso programmatore su Twitter come vedete in questa stessa pagina. Avverte, inoltre, che si tratta di una versione beta del gioco, con tutti i difetti che un prodotto del genere può avere.

In ogni caso non c'è da temere un'eventuale violazione dei diritti di copyright, perché il tutto si svolge con le autorizzazioni del caso.