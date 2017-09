Rainbow Six Siege: disponibile l'espansione Operazione Blood Orchid

Ubisoft ha reso disponibile Operazione Blood Orchid, il nuovo contenuto aggiuntivo di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. La mappa Parco dei Divertimenti è utilizzabile senza costi aggiuntivi per tutti i giocatori. I possessori del Season Pass hanno invece accesso a tre nuovi Operatori e alle loro skin armi a tema. Tutti gli altri giocatori potranno sbloccare i nuovi contenuti a partire dal 12 settembre usando punti Fama o Crediti R6.

In Operazione Blood Orchid i giocatori dovranno liberare un parco dei divertimenti, covo di un'organizzazione criminale nota per la produzione di stupefacenti che è stato identificato dalle Special Duties Unit (SDU), note anche come Flying Tigers. Dopo aver stabilito un contatto con la Triade di Hong Kong, due Flying Tigers sono state scelte per guidare un raid letale nel parco dei divertimenti, una mappa colorata e ricca di scontri frenetici.

Di seguito le descrizioni ufficiali dei nuovi operatori:

• Ying: Siu Mei Lin è conosciuta come un operatore tutto fare. Dopo alcune missioni, ha deciso di entrare a far parte nel Team Rainbow, rappresentando l'unità Flying Tigers di Hong Kong. Dotata della T-95 LSW e dello shotgun SIX12 come armi primarie, sa come intervenire in zone densamente popolate con il suo gadget unico e non letale. Il suo dispositivo lumen è una nuova tipologia di granata stordente: quando esplode genera una serie di lampi accecanti e può essere ancorata alle superfici, lanciata come una granata o fatta rotolare.

• Lesion: Liu Tze Long è noto per prendere seriamente il proprio lavoro e per dare il meglio in situazioni ad alto rischio. Dimostrando una calma non comune nel maneggiare sostanze altamente corrosive, è anche esperto nella bonifica delle mine. Equipaggiato con il shotgun SIX12 SD silenziato e il T-5 SMG, Lesion può gestire qualsiasi situazione con le sue mine Gu. Quando un nemico le attiva, queste mine iniettano una tossina che infligge danni immediati e ulteriori danni nel tempo, limitando la velocità di movimento fino a quando il veleno non viene rimosso. La dotazione iniziale è costituita da due mine Gu, il suo inventario aumenterà di una mina Gu ogni 35 secondi fino a raggiungere un massimo di sette mine.

• Ela: Ela Bosak è l'ultima aggiunta e una delle reclute più giovani del Team Rainbow. Questa trentenne è membro dell'unità militare polacca GROM ed è dotata dello Scorpion EVO 3 A1 SMG e dello shotgun F0-12 come armi primarie. Ela è inoltre dotata della pistola RG15 con mirino laser, la prima con questo tipo di equipaggiamento. È conosciuta per la sua determinazione e la sua abilità sul campo. Le sue mine Grzmot adesive sono mine a concussione che colpiscono chiunque all'interno del raggio causando ridotta velocità di movimento, danni all’udito ed effetto stordente. L’abilità speciale di Ela è quella di attivare un’ultima mina a concussione quando gravemente ferita.

Operazione Blood Orchid è il più grande aggiornamento di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege e apporta importanti correzioni sia al sistema di illuminazione che alla stabilità, riducendo inoltre i tempi di caricamento e garantendo un minore utilizzo della memoria. È inoltre prevista l’implementazione di server nuovi e migliorati, volti a migliorare le prestazioni complessive. Di seguito il trailer di lancio di Operazione Blood Orchid.