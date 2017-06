Quake, la colonna sonora in arrivo su vinile

22 giugno 1996: quasi ventuno anni fa veniva rilasciato sul mercato un videogioco che ha rappresentato e rappresenta tutt'ora una pietra miliare del mondo videoludico. Stiamo parlando di Quake, il primo First Person Shooter ad avere un motore grafico 3D con rendering in tempo reale. Erede di Doom - figlio della stessa software house, id Software - Quake vedeva un soldato senza nome, "Ranger", dare la caccia ad un misterioso alieno arrivato sulla Terra e pronto a scatenare un'invasione.

Quake Ŕ stato un gioco rivoluzionario per molti aspetti, avendo iniziato a tracciare una strada sulla quale molte altre realtÓ del mondo videoludico hanno in seguito iniziato ad incamminarsi e che, ancora oggi, regala molti dei titoli di maggior grido.

Al di lÓ degli aspetti puramente tecnici, tecnologici e di gameplay, una delle peculiaritÓ di Quake Ŕ stata la sua colonna sonora, composta da Trent Reznor, leader del gruppo industrial metal statunitense Nine Inch Nails. Lo stesso Trent Reznor che, assieme ad Atticus Ross, nel 2011 ha vinto l'Oscar per la miglior colonna sonora con il film The Social Network. Si Ŕ trattato di uno dei primi esempi in cui un musicista noto al grande pubblico ha firmato una colonna sonora originale realizzata per un videogioco: prima della metÓ degli anni '90, infatti, i videogiochi erano accompagnati per lo pi¨ da composizioni MIDI (molte delle quali anche di particolare pregio) realizzate di fatto da programmatori. L'avanzamento delle tecnologie ha offerto una maggior libertÓ ai compositori e ai musicisti che potevano iniziare a realizzare tessuti musicali in maniera indipendente senza la necessitÓ di saper programmare.



Trent Reznor, premio Oscar e autore della colonna sonora di Quake

La rivista Rolling Stones cita un aneddoto che racconta come sia nata la collaborazione tra id Software e Reznor per la composizione della colonna sonora di Quake: il leader dei NIN era un grande appassionato di Doom e John Carmack (non dobbiamo spiegare chi sia, vero?) era un grande fan dei Nine Inch Nails. Reznor and˛ a trovare id Software a Dallas e dopo uno scambio di battute con Carmack si Ŕ trovato coinvolto nella realizzazione della colonna sonora del gioco.

Reznor ha composto 11 brani in stile ambient/industrial, nessuno dei quali aveva un titolo ufficiale, ed ha registrato una serie di effetti sonori del gioco: sua Ŕ la voce quando si ascolta, ad esempio, il grido di dolore o il rantolo di morte del protagonista. Come ulteriore tributo, le scatole di munizioni per l'arma conosciuta con il nome di "Nailgun" erano contraddistinte dal logo NIN.

Tutti i fan del gioco e in particolare coloro i quali hanno apprezzato la sua colonna sonora, saranno felici di sapere che Trent Reznor e il gruppo dei Nine Inch Nails hanno pianificato il rilascio della colonna sonora di Quake in vinile. Non Ŕ ancora nota la data di rilascio ed il prezzo, che per˛ dovrebbe assestarsi attorno ai 20-25 dollari a fronte della politica di prezzi adottata dal gruppo con il rilascio di altri album in vinile del loro repertorio musicale.