Quake Champions: un nuovo trailer svela il campione Scalebearer

Bethesda ha pubblicato un nuovo trailer di Quake Champions, con cui è possibile dare un primo sguardo al campione Scalebearer. La scorsa settimana erano stati presentati Nyx e l’arena Blood Covenant.

Scalebearer è un signore della guerra Greiss, viene descritto come un conquistatore di mondi e un abile saccheggiatore di tecnologia per i suoi eserciti. Costretto all’oblio dopo una cocente sconfitta, patita per opera di una razza solitaria e interdimensionale, è ossessionato dalla vendetta. “Quando trucidò i guardiani e vi entrò, la sfera lo consumò ed egli scomparve nel nulla. Si risvegliò nella Terra del Sogno, un reame distorto e implacabile, trasformato dall'energia arcana. Ora cerca una via per tornare nel mondo della veglia e riprendere il comando per scatenare la sua nuova potenza”, si legge nel comunicato ufficiale.

Questo personaggio sfrutterà due abilità speciali. La prima si chiama “carica furiosa” e permette di travolgere i nemici con una forza dirompente. L’altra capacità è definita “peso massimo” e prevede di schiacciare i nemici sotto al proprio stesso peso dopo l’esecuzione di un rocket jump.

Scalebearer e Nyx faranno parte dell'imminente beta chiusa di Quake Champions, alla quale è già possibile iscriversi.