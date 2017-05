Quake Champions: test tecnico su vasta scala

Ci sarà un test tecnico di Quake Champions dal 12 al 21 maggio che permetterà a tutti i giocatori di provare il nuovo sparatutto multiplayer id Software. Mentre per le precedenti Closed Beta ci sono stati problemi di tenuta dei server, in questo caso sarà possibile giocare continuamente secondo le promesse di Bethesda e di id Software: durante il test, infatti, i server saranno attivi 24 ore su 24 per l'intera durata.

Le nostre impressioni e tutti i dettagli sulle caratteristiche di gioco si trovano nell'anteprima di Quake Champions

Inoltre, questa nuova fase di test consentirà di provare la. È una modalità 4 contro 4 in cui ogni giocatore può formare la propria squadra e collaborare con altri giocatori.

La terza e ultima novità: l'accordo di non divulgazione scade il 12 maggio. Questo significa che sarà possibile condividere la propria opinione sul gioco e trasmettere le partite in diretta streaming.