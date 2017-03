Quake Champions sarà free-to-play

Quake Champions è il nuovo sparatutto multiplayer di id Software che riprende alcune meccaniche di gioco dei classici shooter della software house texana e le mescola agli elementi tipici dei più recenti MOBA, come la presenza di Campioni dotati di abilità particolari. Dopo il reveal del progetto allo scorso E3, si scopre adesso che il gioco sarà free-to-play, pur con la possibilità di sbloccare la versione "premium" a pagamento.

"Sia i giocatori for-pay che quelli free-to-play si troveranno a gareggiare sulle stesse mappe e a competere nelle stesse condizioni", ha detto Tim Willits di id Software a Polygon. "L'unica differenza riguarderà le modalità d'accesso ai Campioni e ai Ranger".

"I giocatori che acquisteranno il Champion Pack accederanno alla versione completa del gioco e potranno giocare con tutti i Ranger e Campioni disponibili al lancio. Gli altri giocatori potranno spendere la valuta in-game, chiamata favor, per sbloccare i Campioni per un periodo di tempo limitato".

Non si tratta di un modello di pagamento molto dissimile da quelli di altri giochi online nell'ultimo periodo molto popolari. Differente, invece, da Overwatch, che rimane un gioco completamente "premium". Quake Champions peraltro sembra condividere ben più di un elemento di gioco con lo shooter Blizzard.

Sviluppato da id Software in collaborazione con Saber Interactive, Quake Champions vuole riportare in auge i fasti di quella competizione in prima persona che più di vent'anni fa definì Quake il progenitore degli eSport odierni. Quake Champions unisce l'oscura mitologia del primo Quake alla frenesia multigiocatore di Quake III Arena, introducendo una novità: i campioni.

id Software lo definisce "fast paced arena based shooter", promette il supporto ai 120Hz e l'assenza di alcun blocco del frame rate: insomma, un'infrastruttura alla base degna di Quake III Arena. Altre informazioni su Quake Champions si trovano qui , mentre i trailer sono qui .