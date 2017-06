Quake Champions, BJ Blazkowicz fra i personaggi giocabili

Sotto forma di semplice faccina, ora insanguinata ora arrabbiata, BJ Blazkowicz è diventato una delle prime icone del mondo dei videogiochi, già nel 1992 con Wolfenstein 3D. Ora è tornato popolare prima con Wolfenstein The New Order, e adesso con Wolfenstein II The New Colossus, uno dei giochi più apprezzati in assoluto di questo E3 2017.

BJ Blazkowicz sarà personaggio giocabile anche in Quake Champions, come è stato annunciato nel corso della conferenza Bethesda e come confermato dal trailer appena rilasciato.

L'abilità attiva di "Blazko" sarà, ovviamente, il dual wield, ovvero la capacità di impugnare due armi contemporaneamente, come fa frequentemente nella serie di MachineGames. La sua abilità passiva, invece, gli consentirà di recuperare risorse vitali nel momento in cui non sta ricevendo danni. "Blazko" è giocabile sin da subito all'interno della Closed Beta di Quake Champions adesso in corso. Altri dettagli si trovano qui.

William Joseph “BJ” Blazkowicz fa parte dell'agenzia anglo-americana di agenti segreti impiegati per contrastare gli occulti piani del regime nazista, intenzionato a sovvertire l'ordine mondiale sfruttando delle avveniristiche tecnologie. Ci troviamo nella seconda guerra mondiale e il malvagio Generale Deathshead è pronto a sprigionare il devastante potenziale di un'arma segreta.

Bethesda ha rilasciato anche un nuovo trailer di Wolfenstein II The New Colossus: si chiama Armati per la libertà e si tratta di un video con commento. Eccolo qui di seguito.