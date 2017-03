Quake Champions: al via iscrizioni alla closed beta

id Software fa sapere che è adesso possibile iscriversi alla closed beta di Quake Champions che partirà nelle prossime settimane. Lo si fa attraverso il nuovo sito ufficiale, che comprende informazioni su arene, armi e campioni. Inoltre, per festeggiare il via alle iscrizioni, è stato rilasciato un nuovo trailer. Altri contenuti di Quake Champions, invece, verranno rivelati nel corso della settimana.

Sviluppato da id Software in collaborazione con Saber Interactive, Quake Champions vuole riportare in auge i fasti di quella competizione in prima persona che più di vent'anni fa definì Quake il progenitore degli eSport odierni. Quake Champions unisce l'oscura mitologia del primo Quake alla frenesia multigiocatore di Quake III Arena, introducendo una novità: i campioni.

id Software lo definisce "fast paced arena based shooter", promette il supporto ai 120Hz e l'assenza di alcun blocco del frame rate: insomma, un'infrastruttura alla base degna di Quake III Arena. Altre informazioni su Quake Champions si trovano qui.